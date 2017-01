Tankstation Rotterdam-Alexander overvallen

Politie

In Rotterdam-Alexander is maandag een tankstation overvallen. Een man kwam de tankshop rond 18.00 uur binnen en bedreigende de aanwezigen met een wapen.

Het is nog onbekend of er iets is buitgemaakt. Een medewerkster van de tankshop viel tijdens de overval en raakte licht gewond.



De politie begon direct een klopjacht naar de dader, maar die bleef zonder resultaat. Ook werd een burgernetmelding verstuurd in Capelle aan den IJssel, Lansingerland en Rotterdam.