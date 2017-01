Sven van Beek niet met Feyenoord mee naar Spanje

Sven van Beek gaat niet met Feyenoord mee op trainingskamp naar Marbella. De verdediger blijft in Nederland achter om te werken aan het herstel van zijn voetblessure. Van Beek speelde door die blessure dit seizoen nog geen wedstrijd.

Ook Karim El Ahmadi behoort niet tot de selectie die dinsdagochtend in het vliegtuig stapt. De middenvelder doet later deze maand met Marokko mee aan de Afrika Cup. Kenneth Vermeer keert juist terug in de selectie van de Rotterdammers. De doelman maakte maandag na een lange periode van blessureleed zijn rentree op het trainingsveld.



De selectie waarmee trainer Giovanni van Bronckhorst naar Spanje reist bestaat uit 29 spelers. Eerder werd al duidelijk dat drie spelers uit de jeugdopleiding, Mats Knoester, Dylan Vente en Tyrell Malacia de kans krijgen om zich aan de trainer te laten zien.