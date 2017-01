Excelsior-speler Badjeck op proef bij FC Emmen

Cedric Badjeck

Cedric Badjeck is op proef bij FC Emmen. De vleugelaanvaller van Excelsior probeert een contract af te dwingen bij de nummer 12 van de Jupiler League. Badjeck kon in twee jaar tijd nooit imponeren op Woudestein. In totaal speelde hij nog geen anderhalf uur voor Excelsior.

Maandagmiddag is Excelsior met een groep van 36 man vertrokken naar het trainingskamp in Portugal. Naast de nieuwe doelman Warner Hahn is ook jeugdspeler Joel Zwarts mee.



Arghus, Danilho Pantic en Carlo de Reuver zijn in Rotterdam achter gebleven. Zij zijn geblesseerd.