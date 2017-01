Kleine Senna wil net zo beroemd worden als Max Verstappen

karten

De 7-jarige Senna Bison uit Oud-Beijerland en haar 10-jarige broertje Mika zijn vernoemd naar de beroemde autocoureurs Ayrton Senna en Mika Hakkinen. Aanstaande zaterdag doet Senna als enig meisje mee aan de nationale talentscouting voor jeugdkarters.

"Ik wil nog meer bekers winnen dan mijn broertje," zegt Senna als ze probeert uit te leggen waarom ze zo graag racet. Maar volgens broer Mika gaat dat haar nooit lukken. Wel hoopt hij dat Senna zaterdag de talentscouting wint, want de hoofdprijs is een kart ter waarde van 1700 euro.



Vader Bison is al jaren groot fan van karten en autoracen en is trots op zijn kinderen. "Ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat ze dit zijn gaan doen, maar geloof me dat ze er zelf mee zijn gekomen. Ik heb ze nergens toe gedwongen."



Senna en Mika oefenen op de kartbaan in Roosendaal. Volgens Senna zijn er maar weinig meisjes die karten. "Het is heel leuk om hard te rijden en door de bochten te gaan."



Maar waarom is Senna niet gewoon gaan turnen of paardrijden? "Voor paarden ben ik bang, want die gaan soms ineens op de grond rollen en dat is eng."



Zaterdag is Senna het enige meisje dat meedoet aan de talentscouting. "Ik vind het leuk als iedereen naar je kijkt als je hard rijdt. En ik wil net zo beroemd worden als Max Verstappen."