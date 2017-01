Rotterdam een van snelst groeiende gemeenten

Een pasgeboren baby in het ziekenhuis

Rotterdam heeft er in de eerste elf maandan van het afgelopen jaar ruim achtduizend inwoners bij gekregen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarmee staat de stad op de tweede plaats van snelgroeiende gemeenten, na Amsterdam. In 2015 telde Rotterdam nog 624.000 inwoners.



Alle grote steden zijn vorig jaar gegroeid, zowel door een overschot aan geboorten als aan immigratie. Alleen Rotterdam kreeg er per saldo ook inwoners bij door binnenlandse verhuizingen.



Landelijk nam het aantal inwoners ook relatief sterk toe. In maart 2016 werd de grens van 17 miljoen gepasseerd. De laatste ramingen van het CBS staan op 17,1 miljoen. Niet eerder ging de bevolkingstoename zo snel.



Van de landelijke groei komt tachtig procent door immigratie. Het aantal geboorten nam wel iets toe, maar het aantal sterfgevallen ook.



Het CBS verwacht dat de groei de komende jaren zal doorgaan. Begin 2022 zal Nederland rond de 17,5 miljoen inwoners hebben.