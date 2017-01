Zwaargewonde bij steekpartij in Rotterdam-Noord

fotografie: Roald Sekeris

Bij een steekpartij aan de Almondestraat in het Oude Noorden in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag iemand ernstig gewond geraakt.

De melding van de steekpartij kwam even na twee uur in de nacht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog onbekend.