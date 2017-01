Ongelukken door gladheid in de regio

auto_in_de_sloot

Op verschillende plaatsen in het Rijnmondgebied is het dinsdagochtend vroeg glad. Vooral in het oosten van de regio kunnen weggedeelten bevroren zijn.

Hier en daar gebeurden in de nacht ongelukken door de gladheid. Op de Zijdeweg in Bleskensgraaf kwam een auto in de sloot terecht. Een vrouw moest daar door de hulpdiensten worden bevrijd.



Ook aan de Ammersekade in Groot-Ammers kwam een auto in het water terecht. Hij kwam er zonder kleurscheuren van af, maar zijn auto liep zware schade op.



Korte tijd later ging in Dordrecht een motorrijder onderuit.