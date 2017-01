Gratis loterij ondersteunt kankeronderzoek

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Bij de loterij van Willem van Houwelingen uit Gorinchem kun je binnenkort dagelijks gratis meespelen en maak je kans op duizenden euro's. Dat is niet alles, want er gaat ook geld naar kankeronderzoek.

Willem en zijn gezinsleden Isabella, Ineke en webmaster Richard geloven heilig in het idee. Zelfs zozeer dat ze duizenden euro's privégeld willen als prijzengeld inzetten om het balletje aan het rollen te brengen. Iedereen met een BSN, een burgerservicenummer, kan gratis meespelen. Het BSN vormt het lotnummer.



De Van Houwelingens mikken op honderdduizend unieke bezoekers voor hun website per dag. Ze verwachten dat die bezoekersstroom ook advertentie-inkomsten zal opleveren. Een deel van die geldstroom moet worden uitgekeerd als prijzengeld, de rest gaat naar ziekenhuizen, universiteiten die onderzoek doen remedies tegen kanker.



Drijfveer voor Willem is het overleden van zijn zoon Jan, vorig jaar. Hij is nu vastberaden met zijn loterij mee te vechten in de strijd tegen kanker.