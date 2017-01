'Hulpverleners hebben het gewoon hartstikke zwaar'

Foto: Archief

"Het was een heftige, hectische nacht. Helemaal niet zonder problemen." Zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond NPB over de afgelopen jaarwisseling. "De hulpverleners hebben het gewoon weer hartstikke zwaar gehad."

Struijs uitte dinsdagochtend op Radio Rijnmond zijn ongenoegen over de gewekte indruk dat het allemaal wel was meegevallen voor de politie-, brandweer- en ambulancemensen die met de jaarwisseling moesten werken. "Het is echt anders dan vroeger", zegt de politieman die tientallen jaren in onze regio in de frontlinie stond.



Geen Halt maar rechter

"Je rijdt van incident naar incident. Jaren geleden waren dat er drie of vier, nu dertig of veertig. En dan komt nu het vervolg: er moet worden onderzocht wie het gedaan hebben. Deze dagen zie ik hoe weinig rechercheurs zich drie keer in de rondte moeten werken om die zaken uit te zoeken. Dat gaat gewoon niet."



Struijs pleit ook voor strakkere regulering van vuurwerk, en vooral voor strengere aanpak van overtredingen. "Iemand die een Cobra 6 naar een ander gooit, hoort niet bij Halt thuis maar voor een rechter. Dan gaat het over poging zware mishandeling, of poging doodslag."



Gesprek met minister

Dinsdag gaat de NPB in gesprek met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. "Het wordt tijd dat de jarenlange beloften worden waargemaakt", zegt Jan Sluijs.



"Meer mensen in de wijk zodat je de ellende ziet aankomen. Bodycams, zodat je weet wie het waren. Het is allemaal beloofd."