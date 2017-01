Tennissers Dimitrov en Zverev naar Rotterdam

Grigor Dimitrov - Foto: Ian Langsdon (ANP)

Tennisser Grigor Dimitrov komt in februari naar het ABN AMRO World Tennistoernooi. Naast de Bulgaarse nummer zeventien van de wereld is ook de Duitser Alexander Zverev vastgelegd voor het toernooi in Rotterdam.

Zverev is de nummer 24 van de wereld. Vorig jaar jaar bereikte hij de kwartfinale in Rotterdam, maar hij werd toen uitgeschakeld door de Fransman Gaël Monfils. Dimitrov deed al vijf keer eerder mee aan het ABN Amro-toernooi. In 2013 kwam hij tot de halve finale.



Met de twee tennissers is het deelnemersveld voor het ABN Amro-toernooi compleet. Eerder werd al bekendgemaakt dat onder meer Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Thomas Berdych, Marin Cilic en Dominic Thiem hun partijen zullen spelen in Ahoy. Daarmee doen er vijf top-10 spelers mee aan het toernooi.



Het ABN AMRO World Tennistoernooi wordt gehouden van 13 tot en met 19 februari.