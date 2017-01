Het is weer stil aan het Schulpplein in Charlois

Schulpplein_Streetview

De overlast die bewoners van het Schulpplein in Rotterdam-Charlois hadden van een Congolese kerk en een Braziliaanse sportschool, is voorbij. De gemeente Rotterdam meldt dat de kerk en de sportschool inmiddels zijn vertrokken.

Beide waren gevestigd in een oud kantoorpand en veroorzaakten volgens omwonenden vooral in het weekend veel lawaai. Er zouden feesten worden gehouden met harde muziek, en na afloop werd er op straat ruzie gemaakt en soms gevochten.



Een aantal bewoners van een 55+-appartement naast het kantoorpand overwogen vanwege de overlast te gaan verhuizen, zei Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik. Hij nam het voor hen op en kaartte de problemen aan bij de gemeente en de milieudienst DCMR.



Volgens Van Schaik is de gemeente voor de kerk op zoek naar een nieuwe locatie. Wat er met de sportschool gaat gebeuren, is niet bekend.