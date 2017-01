Koolwijk: 'Volle focus op voetbal'

Ryan Koolwijk

Waar Feyenoord en Sparta hun trainingskamp in Spanje beleggen, is Excelsior afgereisd naar de Algarve in Portugal. Dinsdag traint de ploeg van Mitchell van der Gaag twee keer. "Een trainingskamp is normaal gesproken zwaarder", zegt aanvoerder Ryan Koolwijk tussen de twee trainingen door.

Waar veel voetballers klagen over trainingskampen en de week van huis doet Koolwijk dat niet. "Het is lekker, want je hebt de volle focus op voetbal. Thuis heb je je gezin en andere afleidingen en hier bespreek je meer dingen met elkaar. Dat is wel belangrijk. Maar er wordt ook over andere dingen gesproken hoor, want we zijn geen nonnen", lacht Koolwijk.



Woensdag traint Excelsior twee keer, op donderdag eenmaal en is er later op de dag een activiteit. Koolwijk: "Ik weet niet wat we gaan doen, maar de trainers weten het zelf ook nog niet zeggen ze." Zaterdag speelt Excelsior om 13.30 uur tegen Jong Ajax en vliegt het terug naar Nederland. Een week later wacht de uitwedstrijd bij PSV. "Dat is een zware start. PSV is gewoon een kampioenskandidaat en in Eindhoven winnen maar weinig ploegen", besluit Koolwijk.