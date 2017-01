Terpstra: 'We gaan voor het hoogst haalbare'

Niki Terpstra in 2015 in Ahoy - Foto: Koen van Weel (ANP)

Wielrenner Niki Terpstra komt naar de Wooning Zesdaagse in Rotterdam komend weekeinde met maar één doel: ''Een topklassering. Ik ga met Jens (Mouris, red.) gewoon volle bak rijden. We gaan voor het hoogst haalbare'', aldus Terpstra.

Terpstra schreef de zesdaagse in Ahoy al drie keer op zijn naam. Al deze keren vormde hij een koppel met de Belg Iljo Keisse. Met de Nederlander Jens Mouris dit jaar als nieuwe partner gaat de drievoudig Nederlands kampioen op de weg voor zijn vierde titel in Rotterdam. ''We zijn niet de meest explosieve renners. We zullen het van de lange koppelkoersen, het uithoudingsvermogen en het hoge tempo moeten hebben. Hopelijk dat we dan een paar rondjes kunnen pakken op de rest'', vertelt Terpstra tegenover RTV Rijnmond.



De 32-jarige wielrenner kijkt er naar uit om op de baan zijn wedstrijden te rijden in Ahoy. ''De Rotterdamse zesdaagse is altijd mooi. Er komt veel volk naar Ahoy. Ahoy staat nu bekend als een muziekhal, maar het is gewoon een sporthal en je ziet dat de tribunes gevormd zijn naar de baan toe. Het is echt een sportpaleis en daarom vind ik het echt mooi om daar een zesdaagse te koersen'', aldus Terpstra.



De Wooning Zesdaagse Rotterdam wordt gehouden van 5 tot en met 10 januari.