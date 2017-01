Flessenpost van Ridderkerkse meiden drijft oceaan over

Heel romantisch, maar niet meer echt van deze tijd: een briefje in een fles in zee gooien. Twee meiden uit Ridderkerk deden het toch. Hun 'message in a bottle' werd op vakantie in Tenerife in het water gegooid en spoelde negen maanden later aan op het eiland Dominica in de Caraïbische Zee.

De vinder van de fles deed maandag een oproep om de twee meiden te vinden. Deze werd dinsdag veel gedeeld op social media. Halverwege de dag werden ze gevonden. "We wisten van niks tot we een berichtje kregen van RTV Rijnmond", zegt een van hen, Leonie Post.De 21-jarige Leonie was met haar 19-jarige vriendin Lisa Broeders eind maart met vakantie op Tenerife. Een van hen had een fles meegenomen met een speciaal briefje, zodat ze tijdens hun vakantie hun flessenpost de zee in konden gooien. En zo geschiedde.Op 26 maart schreven ze in het Engels een boodschap voor de nog onbekende vinder. "We hopen je te vinden met de hashtag (red. #teamveelstefout) en zullen zeker contact met je opnemen. We wensen je een leven vol geluk en blijdschap (en wiet en liefde). Peace."Lisa en Leonie kwamen op de hashtag na een avondje stappen. "We hadden allemaal foute dingen gedaan. Sindsdien hebben we meerdere keren gezocht op de hashtag, maar vonden nooit iets", vertelt Leonie dinsdag aan RTV Rijnmond.Het duurde uiteindelijk negen maanden, maar de fles is uiteindelijk aan de andere kant van de oceaan aangespoeld op Dominica, bijna 5000 kilometer verderop. Een man die vakantie vierde met zijn vriendin op het Caraïbische eiland, vond de flessenpost op het strand bij de plaats La Plaine."Het leek erop dat de fles er al een tijdje lag. We konden de tekst aan de buitenkant bijna niet lezen. Het is een schatkaart, ik weet het zeker", schrijft de vinder op Imgur , een Instagram-achtige website.Het papier was al heel kwetsbaar geworden, dus er moest voorzichtig mee worden omgesprongen. "Ik was bang dat ik het stuk zou maken voordat we de geheime boodschap hadden ontcijferd."Na wat gepiel met een pincet kreeg de vinder het briefje uit de fles.Maandag dook de hashtag #teamveelstefout dan eindelijk op, en hij ging dinsdag viral."Leonie en Lisa, waar jullie ook zijn, bedankt voor deze magische ervaring", besluit de vinder.