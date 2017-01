Arrestatie voor dodelijke schietpartij Hellevoetsluis

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis. Het gaat om een 50-jarige man uit Hellevoetsluis. Eerder werd al een 29-jarige man aangehouden.

De politie is nog op zoek naar minimaal twee verdachten. Dinsdagavond komt de zaak aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht.



De schietpartij was aan de Branding in Hellevoetsluis. Het eerste slachtoffer overleed nog dezelfde avond. De andere man stierf later die nacht in het ziekenhuis.