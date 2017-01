Tweede arrestatie voor dodelijke schietpartij Hellevoetsluis

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis. Het gaat om een 50-jarige man uit Hellevoetsluis. Eerder werd al een 29-jarige man aangehouden.

De politie is nog op zoek naar minimaal twee verdachten. Dinsdagavond komt de zaak aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht.



De schietpartij was aan de Branding in Hellevoetsluis. Het eerste slachtoffer overleed nog dezelfde avond. De andere man stierf later die nacht in het ziekenhuis.



Een politiewoordvoerster zei dinsdagmiddag op Radio Rijnmond dat de schietpartij mogelijk in verband kan worden gebracht met een eerdere ruzie:



''Het gerucht gaat dat er in de nacht van Eerste Kerstdag op Tweede Kerstdag in de Kerkstraat in Hellevoetsluis een ruzie is geweest en mogelijk heeft de ruzie een verband met het schietincident.''