Gravese stuwstremming door binnenvaartbeunhazerij?

Bulk-schepen in de Maashaven liggen noodgedwongen werkloos langs de kant of moeten met hun Noord-Zuidvracht noodgedwongen dure extra dagen omvaren Maashaven-binnenvaart-overzicht De noodreparatie en vervangings werkzaamheden bij de zwaar-beschadigde Brabantse stuw bij het plaatsje Grave kan nog weken en wellicht maanden oponthoud veroorzaken

Is de stuw-schade en binnenvaartstremming op het Maas-Waalkanaal bij Grave te wijten aan onverantwoord gedrag van een Slowaakse beunhaas of niet?

Dat is wat Nederlandse gedupeerde en gefrustereerde binnenschippers zich in ongemoede afvragen nu het oponthoud en het dure omvaren via Belgie zeker nog weken gaat vergen.



Doordat met name de tank-binnenvaartbevrachters en -verladers te goedkoop en ongekwalificeerd personeel op hun schepen zetten brengen ze de binnenscheepvaart ernstig in gevaar, wordt door criticasters gesuggereerd.



Zo'n veertig binnenschepen kunnen door het lage water niet meer weg bij de Grave-stuw. Honderden andere varende collega's moeten dagen omvaren voor lief nemen, hetgeen de vrachtkostprijs uiteraard ook danig opstuwt.



In de diverse Rotterdamse grotere en kleinere binnenvaarthavens liggen banksaldo-interende schippers werkloos te wachten op een lucratief vrachtaanbod, naar willekeurig welke bereikbare bestemming dan ook.



Ondanks de geventileerde klachten is er door de overkoepelende organisaties als Schuttevaer en dergelijke nog niet officieel op de ontstane situaties gea- of gereageerd.



Jack Kerklaan klimt bij een furieus fulminerende schipper in de Maashaven aan boord......