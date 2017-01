Stormloop op dartwinkels na Nederlands WK-succes

De dartwinkel aan de Rotterdamse Strevelsweg

Topdrukte voor dartswinkels in de regio sinds darter Micheal van Gerwen maandag wereldkampioen werd. De Brabander nam in een spannende finale in Londen de titel over van Gary Anderson.

Bij Andy's Darts aan de Strevensweg in Rotterdam-Zuid kunnen ze er over meepraten. ''Om half tien gingen we open en we hebben tot nu toe non-stop klanten gehad'', aldus verkoper Dennis Weeda dinsdagmiddag.



Weeda was zelf bondscoach van de dames in 2000 en is vol lof over Van Gerwen. ''Deze man heeft een natuurlijk talent. Hij is vooral mentaal heel erg sterk. Dat heeft hij voor op de rest.''



De kans dat de populariteit van de dartsport in de regio nog verder toeneemt is groot. De komende jaren is de Premier League Darts in Ahoy. De eerstvolgende editie van het internationale topevenement is 17 maart.