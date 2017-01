Gewonden bij opstootjes tussen uitgaanspubliek Kruiskade

De Kruiskade - Streetview

Op de Kruiskade in het centrum van Rotterdam zijn dinsdagochtend vroeg twee mannen gewond geraakt. Het liep na sluitingstijd van een horecazaak uit de hand op straat en in een parkeergarage.

Kort na 06.00 uur kregen een paar mannen ruzie. Een van hen werd daarbij op het hoofd geslagen met een vuurwapen. Het wapen ging af en de man liep een schampschot op.



Kort daarna was er ook nog een ruzie in een parkeergarage aan de Kruiskade. Daarbij werd iemand gestoken in zijn hand.



Agenten hielden in totaal vijf mensen aan. Het zijn mannen uit Rotterdam, Schiedam en Nieuwerkerk aan den IJssel.