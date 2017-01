Fietser en scooterrijder zwaargewond in Berkel en Rodenrijs

Bij een verkeersongeluk op de Klapwijkseweg in Berkel en Rodenrijs zijn een fietser en bromfietser zwaargewond geraakt. Een van hen is volgens de politie gereanimeerd.

Het ongeluk gebeurde op he t fietspad in de buurt van de Oudelandselaan. De toedracht is nog onduidelijk. Er zijn twee traumahelikopters geland bij het ongeluk om eerste hulp te verlenen.De twee slachtoffers zijn met een spoedtransport via het Schieplein naar het Erasmus MC in Rotterdam vervoerd.