Wielrenner en scooterrijder zwaargewond in Berkel en Rodenrijs

Bij een zwaar verkeersongeluk op de Klapwijkseweg in Berkel en Rodenrijs zijn een wielrenner en scooterrijder ernstig gewond geraakt. Het gaat om een 63-jarige Rotterdammer en 53-jarige man uit Pijnacker.

Het ongeluk gebeurde op he t fietspad in de buurt van de Oudelandselaan. Volgens de politie wilde de scooterrijder waarschijnlijk iemand inhalen. Hij kwam frontaal met de fietser in botsing.Een slachtoffer moest volgens de politie gereanimeerd worden. Er kwamen twee traumahelikopters ter plaatse bij het ongeluk om eerste hulp te verlenen.De twee slachtoffers zijn met een spoedtransport via het Schieplein naar het Erasmus MC in Rotterdam vervoerd. Rond 19.30 uur noemde een politiewoordvoerder hun toestand kritiek.