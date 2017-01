Van Eck weer aan de slag in Duitsland

René van Eck

René van Eck keert terug in Duitsland. De trainer uit Rotterdam gaat aan de slag bij FSV Wacker 90 in Nordhausen. Van Eck werd begin vorig jaar ontslagen als trainer van FC Den Bosch en zat sindsdien zonder club.

FSV Wacker 90 komt uit in de Regionalliga Nordost, het vierde profniveau in Duitsland. Eerder was Van Eck als trainer actief bij onder andere FC Luzern, FC Thun, Carl Zeiss Jena en Alemannia Aachen.