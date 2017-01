Agente en ex-gedetineerde trekken samen op in Oude Westen

Jasmina en Milton

Tijdens Oud & Nieuw was er opnieuw op meerdere plekken in onze regio geweld tegen hulpverleners. In het Oude Westen in Rotterdam is er een voorbeeld hoe het ook anders kan. Hier trekken een agente en een ex-gevangene samen op na een toevallige ontmoeting in de sportschool. Dit is het verhaal van Jasmina Eznaden en Milton Dorder: een Rotterdamse lady en haar vagebond.

Jasmina: "Ik ben jeugdagent in Rotterdam en ik train in het Oude Westen. Hier ben ik Milton tegengekomen en ik wist niets van zijn verleden, maar dat is niet belangrijk voor mij. We ondersteunen elkaar en hebben elkaar hier in de sportschool gevonden."



Milton: "Ik ben een ex-gedetineerde. Ik heb vijf jaar vastgezeten, ik heb een straf van tien jaar gekregen voor een ophoping van foute keuzes zoals vechtpartijen, vechtpartijen en overvallen. Nu ben ik bezig met sport, het is mijn leven en mijn hobby. En ik wil de jeugd helpen die hetzelfde hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt."



Per toeval ontmoeten de twee elkaar in de sportschool zonder dat ze iets van elkaar's achtergrond weten. "Als ik hem in het verleden was tegengekomen, dan waren we tegenpolen van elkaar", zegt Jasmina. "Ik was tegen iedereen maar vooral tegen de politie", vult Milton met een glimlach aan.



In het verleden waren ze elkaar's tegenstander, nu hebben ze de handen ineen geslagen. Hij traint haar fysiek. Jasmina: "Hij is echt een motivator om sterk te worden. Zo van je gaat alles geven en anders ga je lekker naar huis. Qua training neem ik dingen van hem aan, hij is daar beter in. Dat is mooi want hij neemt weer andere dingen van mij aan."



En zij traint hem mentaal. Milton: "Zij helpt mij met mijn CV, met zaken op orde krijgen en een stap verder zetten."



Deze bijzondere samenwerking trekken agent en ex-delinquent zetten ze nu ook in om de jeugd in het Oude Westen op het rechte pad te houden. Milton: "Ze kunnen veel van mij leren, hoe de jongens van de straat denken of hoe je ze benadert en luisteren naar een persoon. In plaats van dat je gelijk de politie gaat spelen."



Jasmina: "Dat is de kracht waarmee wij het verschil kunnen maken in de wijk. Jongeren die inzien dat het ook anders kan. En het maakt niet uit of je politie-agent bent of een trainer die vast heeft gezeten. Je bent altijd welkom. Dat is de boodschap."