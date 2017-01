Vlaardinger eet aquarium leeg en stikt bijna in pantsermeerval

De Verslikvis -Foto: Kees Moeliker

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam stelt vanaf woensdag een vis tentoon die op een bijzondere manier aan zijn einde is gekomen. De pantsermeerval werd tijdens een verjaardagsfeestje in Vlaardingen levend opgegeten.

Een vriendengroep had de traditie om bij iedere verjaardag een aquarium leeg te eten, zo ook vorig jaar. De goudvissen gleden zoals altijd makkelijk naar binnen, maar toen die op waren, was het de beurt aan de pantsermeervallen.



Wat de feestgangers niet wisten is dat de ruim 5 centimeter lange vissen van de soort Corydoras aeneus scherpe vinnen hebben die bij dreigend gevaar uitzetten.



Ademnood

De panstermeerval nestelde zich muurvast in de keel van het 28-jarige slachtoffer. Spoelen met bier, doorduwen en honing hadden geen effect om de vis uit te braken.



Snakkend naar adem ging hij naar het Erasmus MC. Daar moest de vis operatief verwijderd worden. De visslikker heeft meer dan een week in het ziekenhuis gelegen.



Natuurhistorisch Museum

Het Erasmus MC heeft de meerval overgedragen aan Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum. Die stelt het visje vanaf woensdag tentoon in de collectie Dode-dieren-met-een-verhaal.



In de afgelopen jaren haalde Moeliker ook andere dode dieren met een bijzonder verhaal naar het museum, zoals de zogeheten Domino-mus, de McFlurry-egel en de Tweede Kamer-muis.