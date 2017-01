Man doodgeschoten in Capelle aan den IJssel

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Bij de flats van de Wiekslag in Capelle aan den IJssel is een man doodgeschoten. Het slachtoffer werd op het parkeerterrein van een van de flats onder vuur genomen.

Meldingen over de schietpartij kwamen rond 21.00 uur binnen bij de politie. Een traumateam werd ingeroepen, maar medische spoedhulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.



De politie doet sporenonderzoek en heeft een ruim gebied afgezet. Het slachtoffer werd gevonden bij een geparkeerde auto, waarvan het portier openstond. In de ruit is een gat zichtbaar.