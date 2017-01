Neergeschoten jongen (13) buiten levensgevaar

Terbregsehof - Foto: MediaTV

De 13-jarige jongen die rond de jaarwisseling werd neergeschoten op een woonwagenkamp in Rotterdam, is buiten levensgevaar. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis.

De jongen zat met zijn familie in een woonwagen aan het Terbregsehof toen vanuit een voorbijrijdende auto het vuur werd geopend. Toen de auto weg reed werd duidelijk dat de jongen in zijn buik was geraakt.



De politie beschouwt de beschieting als een poging tot moord of doodslag, omdat er meerdere keren gericht geschoten is op de woonwagen, waar mensen binnen zaten.



Een camera bij het Terbregsehof heeft de auto van de daders vastgelegd.