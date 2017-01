Man opgepakt na bezorging pakketje 'wit poeder' in Dordrecht

De politie heeft dinsdagavond in de Dordtse wijk Wielwijk een man aangehouden na de bezorging van een pakketje met een brok wit poeder.

Het pakket was bezorgd bij de buren van een oudere vrouw die niet thuis was. Vlak na de bezorging belde een man aan die het pakket op kwam halen.De bewoners vertrouwden het niet en belden de politie. De buurvrouw bleek niets te hebben besteld, dus maakten de agenten het pakket open.Later op de avond belde nog iemand aan om het pakket op te halen. De politie heeft de man toen aangehouden. Het is nog niet bekend wat het witte poeder is.