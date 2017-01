Dordrecht in het teken van Vincent van Gogh

Molens in Dordrecht, Vincent van Gogh

Niet veel mensen weten het, maar Vincent van Gogh woonde in 1877 een paar maanden in Dordrecht. Van 9 januari tot eind april, precies de periode dat Van Gogh er woonde, worden in Dordrecht daarom allerlei activiteiten georganiseerd rondom de wereldberoemde schilder.

Van Gogh werkte als 23-jarige in een boekhandel aan het Scheffersplein en woonde op een kamer in de Tolburgstraat. In zijn brieven aan zijn broer Theo schreef hij regelmatig over Dordrecht.



"Hij vond Dordrecht een geweldige stad", vertelt Ilse van Donkelaar, een van de organisatoren."Hij hield er ook van om door de stad te wandelen en schrijft daar in de brieven heel beeldend over."



Van Gogh schilderde in die periode nog niet, maar maakte wel een schets van de molens aan de Weeskinderendijk. Ook ging hij veel naar de kerk en bezocht diensten van de Grote Kerk, de Waalse kerk en de Lutherse kerk.



Van Donkelaar: "Hij was in die tijd erg bezig met zijn geloof en besloot uiteindelijk theologie te gaan studeren in Amsterdam." Pas in november 1877 liet van Gogh zich uitschrijven bij de gemeente Dordrecht.



De komende maanden worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een nachtwandeling langs de plekken die Van Gogh in zijn brieven beschreef en een speciale kerkdienst in de Grote Kerk. Het initiatief komt van Dordtenaren Hans Berrevoets, Bart van Aanholt, Paul Wansink, Ad Kasius en Ilse van Donkelaar.