Nieuwe fietsen voor gedupeerd gezin in Vlaardingen

Maar liefst tien fietsen zijn in Vlaardingen aangeboden aan het gezin wiens fietsen tijdens oud en nieuw in het vreugdevuur waren gegooid. "Binnen een halve dag hadden we de fietsen bij elkaar", zegt initiatiefnemer van de actie Herman van Nieuwenhuizen van nieuwssite Vlaardingen24.

Tijdens de jaarwisseling werden zo'n vijftien fietsen op de brandstapel aan de Broekweg gegooid. Zes van die fietsen waren van een alleenstaande moeder en haar kinderen.De lokale nieuwssite Vlaardingen24 schreef een bericht over het gezin en riep lezers op om hun fietsen aan te bieden.Van Nieuwenhuizen haalde dinsdagavond samen met een fietsenmaker de fietsen op. Die worden nu allemaal eerst gecontroleerd. "We checken de fietsen zodat de kinderen veilig naar school kunnen. We letten op veiligheid zoals goede verlichting en werkende remmen", zegt de fietsenmaker.Een van de weldoeners is mevrouw Schrijver: "Deze fiets stond er toch al en dit is een goed doel. We waren van plan hem naar de kringloop te brengen, maar nu kunnen we die moeder er blij mee maken."De fietsenmaker is blij met de fiets van mevrouw Schrijver. "We hoeven niet zoveel te doen om er een goede fiets van te maken."De fietsen worden donderdag aangeboden aan het gezin.