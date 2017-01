Brad Jones start 2017 als eerste keeper

Brad Jones zal ook bij de hervatting van de competitie de eerste doelman van Feyenoord zijn. Zijn concurrent, Kenneth Vermeer, is nog niet voldoende hersteld van een zware achillespeesblessure om op 15 januari inzetbaar te zijn in de wedstrijd tegen Roda JC.

Op het trainingskamp in het Spaanse Marbella doet Kenneth Vermeer sinds een half jaar weer mee met de groepstraining, maar de keeper zal voorlopig nog niet inzetbaar zijn voor Feyenoord. "We bekijken van dag tot dag hoe het gaat en waaraan ik wel en niet mee kan doen. Mede daarom is het moeilijk te zeggen wanneer ik weer helemaal speelklaar ben", aldus Vermeer op de website van Feyenoord.



Kenneth Vermeer zal dus ook zaterdag in de oefenwedstrijd tegen 1.FSV Mainz 05 nog geen minuten voor Feyenoord gaan maken.