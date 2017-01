Rotterdamse politie zoekt juwelenbende uit Colombia

De politie in Rotterdam is op zoek naar een internationaal opererende juwelenbende die vorig jaar zeven handelaren in Nederland beroofde. De leverancier van een juwelier aan de Kruiskade in Rotterdam werd twee keer slachtoffer van de bende.

De bende, die mogelijk uit Colombia komt, heeft het vooral gemunt op juweelhandelaren die veel onderweg zijn met hun sieraden, bijvoorbeeld handelaren die naar een beurs gaan of die hun collectie laten zien bij een juwelier.Volgens de politie worden de auto's van de handelaren goed in de gaten gehouden. Wellicht plaatste de bende ook een kastje onder een auto om hen te kunnen volgen. "De auto wordt gevolgd en ze wachten het goede moment af om toe te slaan", zegt de politie.De leverancier van juwelierszaak Eldorado is al twee keer beroofd. De man en zijn zoon werden in september door drie gemaskerde mannen bedreigd met messen . Na een worsteling vluchtte de zoon (18) met een van de juwelenkoffers.Zijn vader (54) werd mishandeld en neergestoken. De bende ging er met een koffer vandoor met juwelen ter waarde van 130.000 euro.Juwelier Jos Visser van Eldorado was er kapot van. ''Hij heeft een afspraak hier. Stapt uit zijn auto en wordt direct overvallen.'' Hij sluit niet uit dat iemand heeft 'gelekt' dat de leverancier onderweg was.Een andere handelaar werd beroofd nadat hij zijn auto in een Schiedamse parkeergarage had gezet. Zijn vrouw zat nog in de auto, terwijl de handelaar een broodje ging halen.Bendeleden sloegen een ruit in, trokken de koffer uit de auto en gingen ervandoor.De gestolen juwelen zijn nog niet teruggevonden. Volgens de politie loopt de schade in de tonnen.De overvallen waren tussen april en september vorig jaar. "Het is nu alweer even rustig, dus wellicht zijn ze in een ander land, maar ze kunnen altijd terugkomen."De Rotterdamse politie heeft van twee zaken beelden met daarop de daders, de auto's waar ze in reden en de kentekens.