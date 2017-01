Ricky van Haaren weg bij FC Dordrecht

Ricky van Haaren

Ricky van Haaren is alweer vertrokken bij FC Dordrecht. Dat heeft zijn trainer Gérard de Nooijer gezegd tegenover RTV Rijnmond. De middenvelder speelde in de eerste seizoenshelft op amateurbasis bij de nummer voorlaatst van de Jupiler League.

Het vertrek van Ricky van Haaren hing al enige tijd in de lucht. De oud-Feyenoorder speelde op 2 december zijn laatste wedstrijd en was de laatste twee competitieduels voor de winterstop ziek. "Hij is nu weer beter hoor", lacht De Nooijer. "Hij komt na de winterstop niet meer terug en gaat op zoek naar een andere club. Van Haaren had vooraf aangegeven dat hij weg zou gaan als hij in de winterstop een club kon krijgen."



Ricky van Haaren begon dit seizoen aan zijn tweede periode bij FC Dordrecht en kwam in vijftien competitiewedstrijden tot drie treffers.



Nauwelijks versterkingen bij FC Dordrecht

Ondanks het vertrek van de Rotterdammer gaat de club, op de al aangetrokken Joey Godee na, niet druk op zoek naar nieuwe spelers. "We doen het met de jongens die we nu tot onze beschikking hebben en gaan bijna geen spelers aantrekken. Ik vind dat we met deze groep ons veilig moeten kunnen spelen in de Jupiler League. We gaan geen paniekaankopen doen."



FC Dordrecht vertrekt donderdag naar Hellevoetsluis voor een trainingskamp van drie dagen. Daar wordt traditiegetrouw op zaterdag een oefenwedstrijd tegen Nieuwenhoorn gespeeld.