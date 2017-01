Jongen (16) zat 's nachts uren vast in sloot Ooltgensplaat

Archieffoto via Pixabay

Een 16-jarige jongen uit Ooltgensplaat heeft dinsdagavond zo'n vijf uur vastgezeten in de modder van de sloot aan de Hooidijk.

De jongen was met zijn brommer gevallen en in de sloot terechtgekomen. Hij zat klem onder zijn brommer en zijn voeten zogen vast in de modder. Daardoor kon hij zelf niet uit de sloot kon komen. Waarschijnlijk kon hij ook niet bij zijn telefoon omdat hij klem zat.



Zijn familie, de politie en brandweer zochten uren naar de tiener. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Automobilisten die langsreden zagen en hoorden de jongen niet.



Ook zijn zus en haar vriend waren tijdens het zoeken al een paar keer langs de sloot gereden. Ook zij hebben hem niet gehoord. Dat vertelde zijn zus aan een verslaggever van RTV Rijnmond.



Pas rond 03.30 uur werd hij gevonden en uit de sloot gehaald. Hij was onderkoeld en had pijn.



Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis met een gebroken rechterarm en rechterbeen.