Man rijdt 120 kilometer te hard door Dordrecht

Archieffoto

Een 28-jarige Dordtenaar is dinsdagavond aangehouden, omdat hij met 170 kilometer per uur over de Laan der Verenigde Naties reed. De maximumsnelheid is daar 50.

De agenten die hem staande hielden, wilden graag zijn rijbewijs zien. Maar dat kon niet; het rijbewijs van de automobilist was eerder al afgepakt en niet meer geldig.



De man kreeg twee processen-verbaal: een voor te hard rijden en een voor het rijden met een ongeldig rijbewijs.