Varela: 'Project SV Horn moedig, het proberen waard'

Toni Varela

Toni Varela kreeg afgelopen zomer een telefoontje van zijn zaakwaarnemer Sandro Calabro, voormalig spits van Sparta. Of hij interesse had om naar Oostenrijk te verkassen, naar SV Horn, een club die uitkomt op het tweede niveau. Na enig speurwerk gaf Varela zijn jawoord. Bij het onbekende SV Horn heeft een Japanse held het sinds een jaar voor het zeggen, Keisuke Honda, speler van AC Milan en ex-VVV'er. Bij de Limburgse club speelde hij samen met Calabro.

"Het is inderdaad een project van Japanners, het bedrijf van Honda," legt Varela uit. "SV Horn is een club in opkomst, het was van de zomer onbekend voor mij toen ik een aanbieding kreeg. Maar het verhaal is mooi, en ik ben daar nu onderdeel van. In Japan hebben ze veel voetbalscholen, het bedrijf van Honda wilde ook in Europa een club overnemen om talenten, met name Japanners, te stallen. Daar is onderzoek naar gedaan en zo zijn ze in Oostenrijk uitgekomen bij SV Horn. Ze willen een groei doormaken, met de spelers en als club."



SV Horn is namelijk nogal ambitieus. Misschien wel te ambitieus. "Binnen twee jaar wil Horn promoveren en binnen vijf jaar Champions League spelen. Een moedige doelstelling, misschien te hoog gegrepen, maar het proberen waard," vindt de oud-speler van FC Dordrecht, Sparta en Excelsior, die als soort van mentor fungeert op het veld. SV Horn staat momenteel achtste op het tweede niveau in Oostenrijk, van de tien clubs.



Rust gevonden

De 30-jarige Varela verblijft tijdens de winterstop in Rotterdam. Opladen voor de tweede seizoenshelft in Horn, dat niet ver van de Tsjechische grens ligt. "Na elk jaar van club veranderen, heb ik nu rust gevonden. Ook qua land is het heel ontspannen, goed om te leven. Het is jammer dat ik in Nederland de kansen niet heb gekregen. Toen kwam dit op mijn pad, dat kon ik niet weigeren."