Foto Vlaardingse kunstenaar hangt tussen Van Gogh en Rembrandt

Look J. Boden (links) overhandigt foto aan Pieter Cool van Van Lanschot Bankiers

De Vlaardingse kunstenaar Look J. Boden greep in december net naast de Kunstprijs van Van Lanschot Bankiers. Maar hij kreeg een mooie troostprijs: zijn foto 'We Are Trash' is toch opgenomen in de kunstcollectie van de bank.

"Ik was wel even overdonderd toen ze belden. Ik kon even niets zeggen", zegt Boden.



Begin december werd Boden eerst gebeld dat hij de kunstprijs niet had gewonnen, maar wel in de top vier zat. Tegen alle verwachtingen in kreeg hij een dag later weer een telefoontje: "Je wordt opgenomen in de collectie".



Blote vrouw op prullenbak

Op de foto 'We Are Trash' ligt een naakte vrouw over een prullenbak in hartje Rotterdam.



"Het verbeeld de tijdsgeest. Als je niet meedoet met 'het systeem', word je al snel bij het vuil gezet. En niemand kijkt naar je om", legt Boden uit.



Hij koos bewust voor Rotterdam: "Ik kan een model vragen en zeggen: 'Kom hier thuis eens even over de prullenbak hangen'. Maar dat was niet catchy genoeg. In Rotterdam zag ik van die grote bakken met 'Afval' erop staan."



Het contrast met de dure winkels vindt Boden het mooist. "En die mensen die voorbij lopen zijn geen acteurs. Ze lopen daar gewoon: 'Oh, een fotoshoot'. Er was letterlijk geen aandacht voor."



Foto in directiekamer

Het is nog niet bekend waar de foto van Boden komt te hangen. "Er gaan stemmen op voor de directiekamer van Van Lanschot in Amsterdam. Dat vind ik helemaal niet verkeerd!"