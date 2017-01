Gratis wifi in binnenstad Vlaardingen

In de binnenstad van Vlaardingen is vanaf woensdag openbare wifi. De proef met de gratis internetverbinding moet ervoor zorgen dat meer mensen naar de stad komen en dat ze vaker terugkomen.

Vlaardingen wil dat het centrum weer aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan. Naast de wifi wordt er ook iets gedaan tegen de leegstand van winkels, de buitenruimte en de bereikbaarheid van de binnenstad.Het draadloze internet wordt geregeld via bestaande camerapalen . Doordat de camera's verbonden zijn met een glasvezelnet, is er nog genoeg capaciteit over voor een wifinetwerk.Tijdens de proef kan er ook worden geëxperimenteerd met het aan- en uitzetten van de wifi op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld bij overlast van hangjongeren.Bezoekers kunnen nu nog gratis op het wifinetwerk op het Liesveld, Veerplein, de Fransenstraat, Kuiperstraat en de Westhavenplaats.Later deze maand komt er ook gratis internet in de Hoogstraat, de Korte Hoogstraat en de Blokmakersplaats.De proef duurt in eerste instantie een jaar en wordt daarna geëvalueerd.