250 kilo coke gevonden in Rotterdamse haven

250 kilo coke gevonden op Oudjaarsdag (Foto: OM Rotterdam) De rijen banenendozen met de verstopte cocaïne (Foto: OM Rotterdam)

In de Rotterdamse haven is op Oudjaarsdag 250 kilo cocaïne gevonden in een doos bananen uit Ecuador. Er zijn vijf mannen aangehouden uit Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Berkel en Rodenrijs.

De zeehavenpolitie, douane en de fiscale opsporingsdienst FIOD vielen binnen bij een fruitbedrijf op het moment dat een vrachtwagen de dozen met bananen kwam halen.



Een van de opgepakte mannen is een medewerker van het bedrijf. Twee andere arrestanten, werkten als uitzendkrachten bij het fruitbedrijf.



Vuurwerk

Er is huiszoeking bij de verdachten gedaan. Er zijn tienduizenden euro's, vuurwapens, tasers, een geldtelmachine, sieraden en een paar honderd kilo illegaal vuurwerk gevonden. Alles is in beslag genomen.



De vijf verdachten zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat ze nog twee weken langer blijven vastzitten.