Playlist Muziek voor Volwassenen 31-12-2016

muziek-voor-volwassenen-01

CD van de Week is "Change in my game" van Thorbjorn Risager.





De playlist is te vinden in de pdf. Rode draad is de zanger Gene Pitney.De playlist is te vinden in de pdf. Documenten: Playlist_Derksen_16-12-31