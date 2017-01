Pastoor: 'Saksela past zich snel aan niveau aan'

Alex Pastoor

Sparta werkt in het Spaanse Estepona toe naar de tweede seizoenshelft in de eredivisie. Dat doet trainer Alex Pastoor met een vrijwel fitte selectie. Roland Bergkamp is weer helemaal op de weg terug. Ook aanwinst Janne Saksela traint mee in Spanje. "Een professionele jongen, behoorlijk voetbalintelligent. Past zich snel aan het niveau aan," zegt Pastoor over de Fin.

De rechtsback moet de concurrentie aangaan met Denzel Dumfries. "Wanneer we over hem kunnen beschikken zien we vanzelf. Als hij goed genoeg is, is hij goed genoeg. Maar hij heeft ook met concurrentie te maken," vervolgt Pastoor, die niet verwacht dat er spelers vertrekken bij Sparta deze winter. "Maar we spelen er wel op in dat het zou kunnen, dat scenario moet wel klaarliggen."



De resultaten van Sparta in de laatste fase van de eerste seizoenshelft vielen tegen, met als dieptepunt de 1-0 nederlaag bij het zwalkende ADO Den Haag. "Het spel was niet verkeerd," vindt Pastoor. "Heel aardig, altijd in ontwikkeling geweest. Verdedigend hadden we het goed voor elkaar, maar aanvallend maakten we veel te weinig knuist als wij willen. Daar zal het zwaartepunt op liggen."



"Wij kunnen ons meten met de meeste clubs, dat moet je in klinkende munt uitbetalen. Daar zijn we nog niet toe in staat geweest. Dat heeft ook met ervaring te maken. De meeste jongens speelden hun eerste wedstrijden in de eredivisie. We zijn nu verder, ik verwacht dat dat vooruit zal gaan."