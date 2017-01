Benefietavond voor zieke eigenaar garage uit film De Marathon

De acteurs uit De Marathon zijn ook bij de benefietavond aanwezig

De film De Marathon lijkt werkelijkheid te worden. De 73-jarige Koos van Staveren, eigenaar van de garage waar de film is opgenomen, is ziek en heeft geldproblemen. Om Koos te helpen, organiseren de filmmakers, de acteurs en KINO donderdagavond een benefietactie.

Ironisch genoeg is de situatie van Koos precies hetzelfde als het verhaal van De Marathon. Ook het hoofdpersonage in de film is ernstig ziek en probeert uit alle macht te voorkomen dat zijn garage verkocht moet worden.



Met de benefietactie 'You'll never walk alone' wordt geld opgehaald. "We verwachten niet het hele bedrag binnen te halen, maar wel de familie een heel eind op weg te kunnen helpen", zegt Jan de Vries van KINO.



Tijdens de benefietavond wordt de film twee keer gedraaid. Bezoekers kunnen voor 25 euro een kaartje kopen. "Het geld gaat helemaal naar Koos en zijn familie", zegt De Vries.



Gouden Film geveild

Acteurs Martin van Waardenberg, Stefan de Walle en John Buijsman gaan achter de bar biertjes tappen. Ook worden de Gouden Film, gesigneerde posters en t-shirts en andere spullen uit de film verkocht.