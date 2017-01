Het bekendste schoolboek: de Bosatlas

Vele generaties hebben aardrijkskundeles gehad met de Grote Bosatlas. De eerste uitgave is uit het jaar 1877. In 2016 is de 55e druk verschenen.

De naam komt van Pieter Roelof Bos. Deze leraar aan de Rijks HBS in Groningen heeft een belangrijk boek uitgegeven in 1876: het Leerboek der Aardrijkskunde. In dat boek zitten ook al mooie kaarten.In 1877 heeft Bos samen met de uitgever Wolters een hele atlas op de markt gebracht. Deze atlas krijgt de naam van de samensteller: de Grote Bosatlas.Directeur Tijs van Ruiten van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht: "het was geen hele mooie atlas, hij was niet bijzonder maar hij had één groot voordeel, hij was een stuk goedkoper dan andere atlassen. Deze kostte in 1877 2 gulden 60. Ter vergelijking: het jaarsalaris van een onderwijzer was in die tijd 1000 gulden."Pieter Bos heeft tot 1902 aan de atlas gewerkt. Zijn naam heeft de atlas altijd gehouden. Bos en zijn opvolgers hebben ervoor gezorgd dat de Bosatlas zijn bepaalde uiterlijk heeft. "Als je een Bosatlas open slaat, dan weet je dat het een Bosatlas is en geen andere. De kleuren en de kaarten zijn herkenbaar", aldus Van Ruiten.In de collectie van het Onderwijsmuseum zijn tientallen verschillende uitgaven van de Grote Bosatlas opgenomen. Tijs van Ruiten: "We hebben de eerste druk uit 1877 jammergenoeg niet".Wel heeft het museum bijzondere originele zinken platen waarmee de kaarten voor de atlas worden gedrukt. De kaarten kunnen daarmee constant worden bijgewerkt.In de jaren dertig zijn ze er schaafkarton voor gaan gebruiken. Van Ruiten: "Daarop worden de kaarten in zwart op gedrukt en als er iets veranderde dan konden ze met een mesje het zwarte van de witte ondergrond afschrappen en opnieuw met inkt intekenen."Naast de Grote Bosatlas bestaat ook de Kleine Bosatlas. Die laatste is bedoeld voor de basisschool, terwijl de Grote Bosatlas voor het voortgezet onderwijs is. Verder is er bijvoorbeeld ook de Kleine Schoolatlas van P.R. Bos voor scholen in Nederlands Indië. In het Onderwijsmuseum is een exemplaar uit 1926 te vinden. "Het is ook een atlas voor de hele wereld, maar op de kaarten is meer aandacht voor onze koloniën", vertelt Van Ruiten.Het Onderwijsmuseum heeft een groot aantal Bosatlassen. De oudste is uit 1880. "We hebben bijna alle uitgaven compleet, maar zouden die van 1877 heel graag hebben", zegt Tijs van Ruiten.In de vaste opstelling van het museum is een aantal atlassen te zien. De verandering van Nederland is in de kaarten in de verschillende atlassen goed te zien. "Daarom verzamelen wij ook alle drukken, je ziet een hele mooie verandering optreden", aldus Van Ruiten.