Sparta wint in Spanje van NEC

Sparta - NEC

Sparta heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen NEC met 3-1 gewonnen. In het Spaanse Estepona waren Craig Goodwin, Stijn Spierings en Loris Brogno de doelpuntenmakers. Het is de eerste oefenwedstrijd van Sparta op het trainingskamp in Spanje.

Na een klein half uur kwam de ploeg van trainer Alex Pastoor op voorsprong door een doelpunt van Goodwin. Vlak voor de rust maakte Spierings de 2-0, nadat hij kort daarvoor een grote kans had gemist. Sparta was in de eerste helft ook duidelijk sterker dan de Nijmegenaren. De geboren Rotterdammer Jordan Larsson (zoon van oud-Feyenoorder Henrik Larsson) speelde de eerste helft mee bij de Gelderlanders.



Met twee compleet gewijzigde teams kwam NEC in deel twee terug tot 2-1 via Julian von Haacke. NEC kreeg daarna kansen op meer, maar raakte tweemaal de paal. Loris Brogno was aan de andere kant wel trefzeker (3-1). Bij de Rotterdammers maakte Janne Saksela zijn debuut.



Zaterdag oefent Sparta opnieuw. Dan is Borussia Mönchengladbach onder 23 jaar de tegenstander van de huidige nummer dertien van de eredivisie.