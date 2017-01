Schiedammers zijn poep in tuinen door lekkend riool zat

De tuin in Schiedam

Stank, wateroverlast en drijvende drollen in de achtertuin. Bewoners van de Vlaardingerdijk in Schiedam zijn de wanhoop nabij. Sinds de zomer zorgt een verstopte riolering ervoor dat rioolwater in de tuinen omhoog komt.

Wonen aan de Vlaardingerdijk is niet meer wat het geweest is. Al ruim een half jaar zorgt de slechte riolering daar voor overlast. De tuinen liggen er niet best bij. "We staan onder water. De achtertuin ligt zelfs vol met drollen", zegt Jeannette Tettero.



Maar vooral ook de stank zorgt voor overlast. "Het is ondraaglijk", zegt Hellen Voorwald, die ook aan de Vlaardingerdijk woont. "De lucht is met geen pen te beschrijven.''



Tettero slaapt door de stank inmiddels niet meer in haar slaapkamer. "Dat is niet te doen."



Pompen

Woensdag zijn werklui druk bezig geweest met het leegpompen van het riool. Acht wagens met rioolwater zijn afgevoerd. Dat is slechts een tijdelijke oplossing. Eigenlijk moet het hele riool in de straat worden vervangen, maar die structurele oplossing blijft uit.



De riolering van de Vlaardingerdijk ligt in de achtertuinen en is dus eigendom van de bewoners zelf. Maar niet alle bewoners willen meewerken aan het herstel omdat zij geen overlast hebben. Daardoor houden de problemen nu al ruim een half jaar aan.



Gemeente

Toch hopen bewoners dat de gemeente ingrijpt. Ondanks dat het riool geen eigendom is van de gemeente Schiedam, kan die wel dwang uitoefenen op bewoners die niet mee willen betalen. "Dat gaan we juridisch uitzoeken", aldus de gemeente.



Wanneer de gemeente in gaat grijpen is nog onduidelijk. De bewoners hopen dat er snel een einde komt aan de overlast. "Als het aan mij had gelegen staat m'n huis liever vandaag nog te koop dan morgen", zegt Voorwald.