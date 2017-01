Maritiem Museum heeft hit te pakken

De Offshore-experience

Met Maritiem Museum heeft een nieuwe tentoonstelling: de Offshore-experience. En die wordt zó goed bezocht dat na 15:30 uur niemand meer wordt toegelaten om lange rijen te voorkomen.

De tentoonstelling is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder. Het is de bedoeling dat de kinderen voelen alsof ze echt op een boorplatform staan. Daar moeten ze allerlei testjes uitvoeren zoals het plaatsen van windmolens en het binnenhalen van een helikopter.



"We hebben nu 1900 bezoekers per dag en dat is een unicum", zegt directeur Frits Loomeijer. "Normaal gesproken zitten we in de kerstvakantie op ongeveer 1000 per dag. Dat is nu bijna twee keer zoveel en dat is fantastisch."



De aantrekkingskracht van de tentoonstelling zit volgens de directeur in het belevingsdeel en dat zijn de jeugdige bezoekers met hem eens.



"Het was heel leuk, net of je echt op een platform stond met 360 graden videobeeld van de zee. Het binnenhalen van de helikopter was echt het allerleukst", aldus één van de kinderen.