Twaalf woningen ontruimd bij brand Rotterdam-Noord

Bij een brand in een appartementencomplex in Rotterdam-Noord zijn woensdagavond drie mensen gewond geraakt. Twaalf woningen werden ontruimd.

De brand ontstond rond 18.30 uur in een appartement op de eerste woonlaag van het complex aan de Talmastraat. De brandweer was snel ter plaatse en wist de felle uitslaande brand snel te blussen.Drie mensen zijn met brandwonden en rookvergiftigingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Een schildpad en een konijn zijn door de brandweer gered.Ongeveer twintig bewoners van twaalf woningen werden opgevangen zorginstelling Humanitas in de buurt. De meeste bewoners konden in de loop van de avond weer terug naar huis.De oorzaak van de brand is nog niet bekend.