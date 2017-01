Twaalf woningen ontruimd door brand Rotterdam-Noord

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

In een appartementencomplex aan de Talmastraat in Rotterdam-Noord heeft woensdag rond 18.30 uur brand gewoed. De brandweer was snel ter plaatse en wist de felle brand snel te blussen. Twaalf woningen zijn ontruimd.





Drie mensen zijn met brandwonden en rookvergiftigingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Een schildpad en een konijn hebben de brand in de woning overleefd.





Sommige bewoners worden opgevangen bij Humanitas. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.Drie mensen zijn met brandwonden en rookvergiftigingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Een schildpad en een konijn hebben de brand in de woning overleefd.