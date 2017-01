Op pad met boswachter Thomas - De dwergganzen

Op pad met boswachter Thomas

Vogelliefhebbers van over de hele wereld komen ervoor naar de Hoeksche Waard: de groep bijzonder zeldzame dwergganzen. 43 zijn het er dit jaar. Ze overwinteren in het Oudeland van Strijen, één van de oudste polders in het gebied.

Thomas van der Es is namens Staatsbosbeheer boswachter in Nationaal Park De Biesbosch en het Haringvliet. Iedere eerste woensdag van de maand gaat RTV Rijnmond verslaggeefster Sanne Teijn met hem de natuur in om het groen in het Rijnmondgebied meer te belichten.