Turkse Rotterdammer: 'We zochten dekking in een magazijn van de club'

Rotterdamse overlevende aanslag: 'We zochten dekking in een magazijn.'

De 28-jarige Cengizhan Erüre uit Rotterdam overleefde ternauwernood de aanslag op club Reina in Istanboel. De dagen daarna beleefde hij in een roes. Erüre stond omroepen en kranten te woord en heeft nog maar weinig tijd gehad om het bloedbad in de club te verwerken.

Met een goede vriend vierde hij Oud en Nieuw in de chique club, toen hij opeens schoten hoorde. ''Eerst dacht ik dat het ging om waarschuwingsschoten. Even later besefte ik dat het goed mis was.''



Schuilen

Samen met de vriend schuilde hij achter een muurtje. ''Ik probeerde helder na te denken, we moesten hier weg. De schutter was aan de andere kant begonnen met schieten. Dat is onze redding geweest.''



Een andere vriend van Erüre, een werknemer van de club, bracht hen naar een magazijn waar ook twintig andere bezoekers dekking zochten.



''Twee vrouwen waren geraakt door kogels. Een andere vrouw bleef maar roepen dat haar man nog binnen was. Ik wilde haar troosten, maar had de juiste woorden niet. En ondertussen hoorde ik dat de schutter steeds dichterbij kwam.'' Achteraf blijkt de echtgenoot van de vrouw het niet overleefd te hebben.



Engel

Cengizhan beseft dat hij een engel op zijn schouder had zitten. ''De schutter had aan de andere kant kunnen beginnen, dan waren we er niet meer geweest. Dan hadden mijn beste vriend en ik onze familie met heel veel verdriet achtergelaten. Daar hebben we het achteraf ook veel met elkaar over gehad.''



De Rotterdammer van Turkse komaf kwam vaker in de club om het nieuwe jaar in te luiden.

''Het was mij eerdere jaren goed bevallen, de sfeer was altijd goed.''



Of hij in de toekomst nog teruggaat naar de club, weet hij nog niet. ''Terroristen willen juist angst zaaien en daar wil ik niet aan toegeven. Maar laat ik eerst deze aanslag maar verwerken met hulp van mijn familie en vrienden.''