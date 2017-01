Mogelijke woningoverval in Rotterdam-Schiebroek

Blecourtstraat

De politie doet onderzoek naar een mogelijke overval in Rotterdam-Schiebroek. Een bewoonster in De Blécourtstraat belde woensdagavond de politie met de mededeling dat er die middag er een overval was gepleegd in haar woning.

De vrouw was op dat moment zelf niet in haar huis, maar een vriendin wel. Twee mannen zouden hebben aangebeld, de vriendin hebben vastgebonden en er daarna met geld vandoor zijn gegaan.



Een paar uur later kwam de bewoonster thuis. De vrouw die op het huis paste, had zich inmiddels bevrijd en vertelde het verhaal. Daarna werd de politie gebeld. De politie gaat de zaak nu verder onderzoeken.